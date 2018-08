Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 37,60 Euro belassen. Das operative Ergebnis des zweiten Quartals habe den Marktkonsens leicht verfehlt, seine Erwartungen aber erfüllt, schrieb Analyst Andy Chu in einer ersten Reaktion am Dienstag. Er sieht für die Anleger keinen Anlass zur Sorge. Der Umbau im Brief- und Paketgeschäft laufe anscheinend rund und DHL sei weiter stark./ag/ajx Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-08-07/09:23

ISIN: DE0005552004