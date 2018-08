Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion im Juni etwas schwächer als erwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Juni etwas schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank sie gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Minus von nur 0,4 Prozent prognostiziert. Den für Mai zunächst gemeldeten Anstieg von 2,6 Prozent revidierten die Statistiker auf 2,4 Prozent. Das Niveau des Vorjahresmonats überstieg die Produktion im Juni um 2,5 (Mai: 3,0) Prozent.

Commerzbank: Deutschland vor schwachem zweitem Halbjahr

Die Commerzbank sieht die deutsche Wirtschaft vor einem schwachen zweiten Halbjahr. Volkswirt Marco Wagner schreibt nach Veröffentlichung schwacher Produktions- und Auftragseingangsdaten für Juni: "Auch wenn sich die Frühindikatoren zuletzt stabilisiert haben, sind sie doch deutlich niedriger als noch zu Jahresbeginn. Auch der von uns auf Basis der Auftragseingänge berechnete Trend für die Industrieproduktion deutet darauf, dass sich die Produktion auf absehbare Zeit eher schwächer entwickeln dürfte."

Lampe: Produktion gibt deutschem BIP im 2Q Rückenwind

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist nach Einschätzung des Bankhauses Lampe im zweiten Quartal trotz eines Produktionsrückgang im Juni von der Produktion gestützt worden. "Ich glaube, mit Blick auf das zweite Quartal sieht das jetzt nach Rückenwind aus", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger. Die Produktion ist im zweiten Quartal um 0,4 Prozent gestiegen, nachdem sie im ersten Quartal gesunken war. Krüger geht davon aus, dass es angesichts hoher Auftragsbestände auch in nächster Zeit keinen Produktionseinbruch geben wird.

Deutsche Exporte stagnieren im Juni

Die schwelenden Handelskonflikte und die Sorge vor einem ungeregelten Brexit scheinen auf die deutsche Exportwirtschaft auszustrahlen. Im Juni stagnierten die Exporte kalender- und saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat bei 111,2 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 7,8 Prozent höher. Die Importe stiegen im Juni um 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 91,9 Milliarden Euro. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 10,2 Prozent.

Australische Notenbank hält Leitzins auf Rekordtief

Die australische Zentralbank hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 1,50 Prozent stabil gehalten. Damit liegt der Schlüsselzins seit genau zwei Jahren auf diesem Niveau. Ökonomen erwarten, dass diese Phase der Inaktivität noch einige Zeit andauern wird. Ein gedämpftes Lohnwachstum, eine zahme Inflation und großzügige Kapazitätsreserven auf dem Arbeitsmarkt könnten die Notenbank bis weit in das Jahr 2019 und möglicherweise bis 2020 auf der Seitenlinie halten, sagen Ökonomen.

USA setzen Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft

Die USA haben harte, einseitige Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt. Die am Dienstag um 00.01 Uhr (Ortszeit Washington, 06.01 Uhr MESZ) wieder eingesetzten Sanktionen richten sich gegen Irans Zugang zu US-Banknoten, den Automobilsektor und den Export von Metallen, Agrarprodukten und Teppichen. US-Präsident Donald Trump hatte im Mai den Rückzug der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran beschlossen und die Wiedereinsetzung der Strafmaßnahmen angekündigt. Diese waren im Zuge des Atomabkommens aufgehoben worden.

Ruhani wirft den USA "psychologische Kriegsführung" vor

Kurz vor dem Inkrafttreten neuer US-Sanktionen gegen den Iran hat der iranische Präsident Hassan Ruhani der Regierung in Washington "psychologische Kriegsführung" vorgeworfen. "Sie wollen einen psychologischen Krieg gegen die iranische Nation führen und das Volk spalten", sagte Ruhani in einem Fernsehinterview. Die Kombination aus neuen US-Sanktionen und gleichzeitigem Verhandlungsangebot von US-Präsident Donald Trump nannte Ruhani "unsinnig".

US-Senatoren laden russische Parlamentarier nach Washington ein

Inmitten der Spannungen zwischen Russland und den USA haben US-Senatoren bei einer Reise nach Moskau russische Abgeordnete nach Washington eingeladen. Ein solcher Besuch sei "essenziell für unsere nationale Sicherheit und den Frieden in der Welt", erklärte der US-Republikaner Rand Paul. Bei dem Dialog mit den Russen gehe es etwa um den Kampf gegen "Terrorismus".

Saudi-Arabien stoppt Flüge ins kanadische Toronto

Die diplomatische Krise zwischen Saudi-Arabien und Kanada spitzt sich zu: Die staatliche saudische Fluglinie Saudia Airlines kündigte an, alle Flüge von und nach Toronto zu stoppen. Zuvor hatte Riad bereits erklärt, den kanadischen Botschafter auszuweisen, seinen eigenen Botschafter aus Kanada zurückzurufen sowie die Geschäftsbeziehungen und akademischen Programme zwischen beiden Ländern einzufrieren. Hintergrund ist Kritik aus Kanada an einer neuen Welle von Festnahmen von Frauen- und Menschenrechtsaktivisten in Saudi-Arabien.

London will nach Giftanschlag Auslieferung zweier Russen beantragen - Zeitung

Nach dem Giftanschlag in Salisbury will die britische Regierung Moskau einem Medienbericht zufolge um die Auslieferung zweier russischer Verdächtiger bitten. Staatsanwälte hätten das Auslieferungsgesuch bereits vorbereitet, berichtete die Tageszeitung Guardian unter Berufung auf Regierungs- und Sicherheitskreise. Demnach sind die Russen verdächtig, den Anschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter durch den Nervenkampfstoff Nowitschok ausgeübt zu haben.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Juli 2,1% - CBS

Niederlande Inflationsrate Juni war 1,7% - CBS

Japan/Ausgaben privater Haushalte Juni -1,2% (PROGNOSE: -1,5%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Juni -3,0% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Juni 49,9%

Japan/Konsumneigung Juni -5,3 Pkt gg Vorjahr

Philippinen Verbraucherpreise Juli +5,7% gg Vorjahr (PROG +5,4%)

Philippinen Verbraucherpreise Kernrate Juli +4,5% gg Vorjahr

