FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Dienstag im frühen Handel um ein paar Ticks nach oben. "Gegenwärtig verläuft der Handel an den europäischen Rentenmärkten in ruhigen Bahnen", heißt es am Morgen von den Anleiheexperten der DZ Bank. Einzig von Seiten der italienischen Regierungsvertreter gebe es vereinzelt kleinere Störfeuer.

So habe der stellvertretende italienische Ministerpräsident Luigi di Maio jüngst geäußert, dass die Maastricht-Kriterien zur Neuverschuldungsgrenze von 3 Prozent des BIP für ihn keinen Hinderungsgrund darstelle, die zahlreichen teuren Wahlversprechen umzusetzen. Dies hatte jüngst dazu geführt, dass Investoren einen höheren Risiko-Aufschlag für italienische Anleihen forderten.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 4 Ticks auf 162,29 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,3 Prozent und das -tief bei 162,22 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 9.670 Kontrakte. Der BOBL-Futures notiert unverändert bei 131,89 Prozent.

August 07, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)

