Curetis baut geografische Präsenz weiter aus und wird in Nordafrika und Lateinamerika aktiv

Neue Unyvero Vertriebspartnerschaften in Ägypten, Mexiko und Uruguay

Vertragliche Verpflichtung über Abnahme von mind. 45 Unyvero-Geräten

Amsterdam, Niederlande, Holzgerlingen, Deutschland, und San Diego, USA, 07. August 2018, 09:30 Uhr MESZ - Curetis N.V. (das "Unternehmen" und, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, "Curetis"), ein Entwickler von neuartigen molekulardiagnostischen Lösungen, gab heute den Abschluss exklusiver Vertriebspartnerschaften in Ägypten, Mexiko und Uruguay mit Future Horizon Scientific, Quimica Valaner S.A. de C.V. und Biko S.A. bekannt. Die Verträge wurden nach einem systematischen, von Curetis durchgeführten Qualifikationsprozess abgeschlossen. Dabei lag das Augenmerk vor allem darauf, Vertriebspartner zu identifizieren, die bereits über umfangreiche Erfahrung in der Kommerzialisierung innovativer Produkte von internationalen Molekulardiagnostikunternehmen verfügen.

Jeder der drei neuen Vertriebspartner plant, alle fünf bislang verfügbaren CE-IVD-markierten Unyvero-Anwendungen anzubieten: HPN für Lungenentzündungen, ITI für Implantat- und Gewebeinfektionen, BCU für Infektionen des Blutkreislaufs, IAI für intra-abdominale Infektionen und UTI für Infektionen der Harnwege. Um Krankenhäuser mit den für die Verwendung dieser Kartuschen notwendigen Unyvero-Instrumenten auszustatten, haben sich die Vertriebspartner zur Abnahme von insgesamt mindestens 45 Unyvero-Geräten innerhalb der nächsten drei Jahre zu den für Vertriebspartner üblichen Konditionen verpflichtet. Darüber hinaus haben sie sich für den gleichen Zeitraum zur Abnahme von insgesamt mehreren tausend Anwendungskartuschen verpflichtet.

Die Verträge ermöglichen es Curetis, die kommerzielle Präsenz auf Länder in Nordafrika und Lateinamerika auszudehnen. Die ersten Vertriebsaktivitäten können voraussichtlich Ende 2018 nach Abschluss der Produktanmeldung in den jeweiligen Ländern beginnen. Der Anmeldeprozess in den genannten Ländern läuft seit Abschluss der jeweiligen Vertriebsvereinbarungen.

"Wir freuen uns sehr über die neuen Partnerschaften mit Future Horizon Scientific, Quimica Valaner und Biko, die alle renommierte Distributoren sind und über weitreichende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Firmen wie QIAGEN, Bio-Rad, Bruker und GE Healthcare verfügen", sagte Dr. Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender von Curetis. "Ägypten, Mexiko und Uruguay sind wichtige Länder in den nordafrikanischen und lateinamerikanischen Gesundheitsmärkten. Wir gehen davon aus, dass der Vertrieb unserer Produkte durch Partner in diesen Märkten in den nächsten Jahren mehr und mehr zu unserem Umsatzwachstum beitragen wird. Innerhalb von wenigen Monaten nach Eintritt in unser Unternehmen hat unser neuer Head of Global Commercial Partner Management, Eneko Goya, nicht nur diese drei Vereinbarungen ausgehandelt und abgeschlossen, sondern auch ein vielversprechendes Portfolio weiterer möglicher Vertriebspartnerschaften aufgebaut, bei denen wir in den kommenden Monaten zu Vertragsabschlüssen kommen wollen."

"Seit der Gründung von Quimica Valaner war es immer unser Anliegen, zuverlässige und innovative diagnostische Technologien in den mexikanischen Markt einzuführen", sagte Homero Hernandez, CEO von Quimica Valaner. "Wir glauben, dass die Unyvero Lösung von Curetis in Mexiko eine große Lücke in der Diagnose von Infektionskrankheiten schließen wird. Wir sind überzeugt, dass sie damit einen direkten Beitrag zur Lebensqualität der mexikanischen Bevölkerung leisten und eine langfristige und erfolgreiche Geschäftsbeziehung zwischen Quimica Valaner und Curetis ermöglichen wird."

Bislang hat Curetis 16 Vertriebspartnerschaften abgeschlossen, die 29 Länder abdecken. Das Unternehmen beabsichtigt, sein Netzwerk an Vertriebspartnern und seine kommerzielle Präsenz weiter auszubauen, indem es Partnerschaften mit weiteren geeigneten Distributoren eingeht.

###

Über Curetis

Curetis N.V. (Euronext: CURE) hat es sich zum Ziel gesetzt, ein führender Anbieter von neuartigen molekularmikrobiologischen Lösungen zu werden, die schwere Infektionskrankheiten diagnostizieren, Antibiotikaresistenzen bei hospitalisierten Patienten identifizieren und damit einer globalen Herausforderung begegnen können.

Das Unyvero System von Curetis ist eine vielseitige, schnelle und hoch automatisierte molekulardiagnostische Plattform mit einfach anzuwendenden Kartuschen, die die umfassende und schnelle Identifizierung von Pathogenen und Antibiotikaresistenzmarkern bei einer Reihe von schweren Infektionskrankheiten ermöglichen. Ergebnisse sind innerhalb von Stunden verfügbar. Diagnostische Standardverfahren benötigen derzeit Tage oder Wochen für diesen Prozess. Damit können Therapieergebnisse positiv beeinflusst, der verantwortungsvolle Umgang mit Antibiotika unterstützt und gesundheitsökonomische Vorteile erzielt werden. Unyvero in-vitro-Diagnostik (IVD) Produkte werden in Europa, im Mittleren Osten, Asien und den USA vermarktet.

Ares Genetics GmbH, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Curetis, bietet Lösungen der nächsten Generation für die Diagnose und Therapie von Infektionskrankheiten. Die ARES Technologie-Plattform kombiniert, nach Einschätzung des Unternehmens, die vermutlich weltweit umfassendste Datenbank zur Genetik antimikrobieller Resistenzen, ARESdb, mit fortgeschrittener Bioinformatik und künstlicher Intelligenz.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.curetis.com (http://www.curetis.com) und www.ares-genetics.com (http://www.ares-genetics.com/) .

Curetis Rechtlicher Hinweis

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und sollte, weder ganz noch teilweise, als Grundlage einer Investitionsentscheidung in Curetis angesehen werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind sorgfältig ermittelt worden. Curetis trägt und übernimmt jedoch keine Haftung jedweder Art für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Curetis übernimmt keine wie auch immer geartete Verpflichtung, Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, zu aktualisieren oder zu korrigieren, sei es als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" sind oder als solche aufgefasst werden könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können anhand der Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe wie "glauben", "schätzen", "vorhersehen", "erwarten", "beabsichtigen", "anvisieren", "können", "könnten" oder "sollten" erkannt werden, und enthalten Aussagen von Curetis zu den beabsichtigten Resultaten ihrer Strategie. Naturgemäß beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie künftiger Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse von Curetis können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen vorhergesehenen Ergebnissen abweichen. Curetis übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

