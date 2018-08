Gute Vorgaben aus den USA und Asien beflügeln den deutschen Leitindex zum Handelsstart. Die Börsianer müssen viele Quartalsbilanzen verarbeiten.

Kursgewinne an den Börsen in den USA und Asien ermuntert Anleger zum Einstieg in den deutschen Aktienmarkt. Der Dax gewann zur Eröffnung am Dienstag 0,5 Prozent auf 12.657 Punkte. Am Montag hatte er kaum verändert bei 12.598,21 Punkten geschlossen.

Ihr Augenmerk richten Anleger unter anderem auf die anstehenden Zahlen zur Handelsbilanz. Die Nachfrage vor allem aus Europa hat die Geschäfte der deutschen Exportwirtschaft angekurbelt. Im ersten Halbjahr gingen Waren "Made in Germany" im Wert von 662,8 Milliarden Euro in alle Welt. Das waren 3,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Besonders deutlich stiegen die Ausfuhren in die Länder der Europäischen Union. Allerdings stagnierten die Exporte im Monat Juni.

Darüber hinaus rollt wieder eine Flut von Quartalsbilanzen auf die Börsianer zu.

An der Wall Street hatten die US-Indizes nach Börsenschluss in Deutschland zugelegt. Der Dow Jones beendete die Sitzung 0,2 Prozent und der Nasdaq 0,6 Prozent höher. Der S&P500 stieg um 0,4 Prozent.

In Tokio zog der Nikkei-Index am Dienstag um 0,6 Prozent auf 22.639 Zähler an. Der chinesische Shanghai Composite stieg um 1,3 Prozent auf 2740 Punkte.

