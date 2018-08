Aktuell ist Berichtssaison. Die Unternehmen am deutschen Aktienmarkt berichten ihre Zahlen nach dem zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Die Berichtssaison verlief bislang eher durchwachsen und konnte dem entsprechend keine wirklichen Impulse geben. So schaukelt der DAX ohne echte Orientierung in der saisonal schwierigsten Phase des Jahres. Konkret: Die beiden Monate August und September sind die laut Statistik schlechtesten Monate eines Börsenjahres. Heißt: Auch in den kommenden Hoch- und Spätsommer-Wochen dürfte der DAX die Wurst nicht vom Teller ziehen. Alles andere käme überraschend. Zumal auch der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China immer wieder auf die Kurse drücken könnte. Andererseits wäre ein weiterhin sinkender Euro gut für die Export-Geschäfte deutscher Unternehmen. Dies könnte den DAX stützen.

Handelsspanne seit Beginn 2017

Schauen wir uns den DAX-Chart etwas näher an. Wie eingangs erwähnt, bewegt sich der deutsche Leitindex seit Beginn 2017 seitwärts. Der DAX befindet sich seit dieser Zeit in einer Handelsspanne zwischen etwa 11.400 und ungefähr 13.600 Punkten. Das aktuelle Allzeithoch erklomm das deutsche ...

