Karlsfeld (pts013/07.08.2018/09:20) - Lange Standzeiten für ihre Flurförderfahrzeugflotte sind für Unternehmen aus der Logistikbranche und anderen Branchen ein Gräuel. Kein Wunder, in dieser Zeit sind die Fahrzeuge nicht produktiv, bewegen keine Waren und verursachen dadurch nur Kosten. Darum ist es wichtig, dass längere Standzeiten auf jeden Fall vermieden werden. Das neue UFO-Rufsystem für Stapler des deutschen Unternehmens Securifix in Karlsfeld https://www.securifix.de kann hier eine wirkliche Lösung anbieten. Edmund Breitenfeld ist Erfinder und Geschäftsführer von Securifix: "Wir wollten eine Lösung unabhängig von der Größe des Betriebes und seiner Finanzkraft. Egal, ob zwei oder 100 Gabelstapler: Unser System optimiert und steigert die Effizienz im Lager oder auf dem Fabrikgelände und überall dort, wo Waren bewegt werden müssen. Uns war es wichtig, ein hochinnovatives aber leistbares System für jede Betriebsgröße zu entwickeln." Vernetzung aller Gabelstapler verringert die Standzeiten Durch die Vernetzung der Fahrzeuge können diese flächendeckend auf dem ganzen Gelände überwacht werden und so gerufen werden, sollte ein auffälliger Leerlauf entstehen. Für kleinere Unternehmen gibt es das "UFO"-System. Dabei handelt es sich um ein einfaches, aber sehr effektives Rufsystem. Dieses System benötigt keine gesonderte Installation und kann simpel an den Fahrzeugen angebracht werden. Mit beiden Systemen ist eine deutliche Steigerung der Effektivität garantiert! UFO steht für: Universelle Flurförderfahrzeuge Optimierung - egal ob Gabelstapler, Hubwagen, Schlepper oder fahrerlose Transportsysteme Um Leerläufe und lange Standzeiten zu vermeiden, müssen die Fahrzeuge für die Beförderung von Waren engmaschig kontrolliert werden. Securifix hat mit seinen Rufsystemen innovative Lösungen für alle Branchen entwickelt. Dank der modernen Technologie können im praktischen Einsatz deutliche Steigerungen bei der Effizienz erwartet werden. Infos zur UFO-Technologie für Flurfahrzeug Optimierung: Securifix GmbH Tel.: 0049 (0)8131 614516 E-Mail: info@securifix.de Web: https://www.securifix.de (Ende) Aussender: Securifix GmbH Ansprechpartner: Edmund Breitenfeld Tel.: +49 8131 614516 E-Mail: info@securifix.de Website: www.securifix.eu Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180807013

