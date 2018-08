In den ersten sechs Monaten kletterte der Umsatz dank Zuwächsen in allen Regionen organisch um 7,7 % auf 3,6 Mrd. Euro. Dabei wuchs BEIERSDORF vor allem auf dem Heimatmarkt Europa und in der Region Afrika/Asien/Australien kräftig. Auch in Nord- und Südamerika legte der Konzern organisch zu. Nominal schrumpften die Erlöse dort wegen negativer Währungseinflüsse jedoch um 4,1 %. Der Betriebsgewinn (Ebit) legte um 4,3 % auf 585 Mio. Euro zu. Die Umsatzrendite stieg auf 16,2 (Vorjahr 16) %. BEIERSDORF traut sich nach den kräftigen Zuwächsen im ersten Halbjahr einen höheren Jahresumsatz zu. Das Management stellt für 2018 nun ein Umsatzplus von etwa 5 % in Aussicht. Bisher hatte der Konzern ein Wachstum von rund 4 % erwartet. Die Prognose für die Rendite bekräftigte man gerade - demnach peilt man weiter eine um Sondereffekte bereinigte operative Marge in Vorjahreshöhe von 15,4 % an.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info