Zürich - Der Verwaltungsrat der Fondsleitung Helvetica Property Investors hat Gianni Peduzzi (1969) zum neuen Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.

Gianni Peduzzi ist Eidgenössisch Diplomierter Experte in Rechnungslegung und Controlling. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in internationalen Unternehmen sowie in Schweizer KMUs. Hierbei erlangte er umfangreiche Expertise in den Bereichen Private Equity und Risikokapital. Ausserdem hat er langjährige strategische und operative Erfahrungen im Finanzsektor gesammelt. Gianni Peduzzi wird sein Amt am 1. September 2018 antreten.

Während seiner Laufbahn sammelte Gianni Peduzzi beruflichen Erfahrungen in Unternehmen wie Ernst & Young, Credit Suisse, Swisscard AECS und Estée Lauder Companies Inc. Er bekleidete verschiedene Führungspositionen als CFO und Controller, Wirtschaftsprüfer und Treuhänder.

Zuletzt war er während 6 Jahren als CFO, Investment Director und Mitglied der Geschäftsleitung für den Aufbau und die Etablierung der SVC-AG für KMU Risikokapital, eine Private Equity Gesellschaft der Credit Suisse, mitverantwortlich. Zuvor war er rund 6 Jahre bei Swisscard ...

Den vollständigen Artikel lesen ...