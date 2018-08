Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Einstufung für Deutsche Post nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Ergebnisse entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer ersten Reaktion am Dienstag. Im Geschäftsbereich Brief und Paket seien Fortschritte erzielt, vor allem aber keine neuen Probleme entdeckt worden./mf/ag Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-08-07/09:58

ISIN: DE0005552004