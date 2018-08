Um zu erkennen, warum Software-Lockstep eine interessante Lösung ist, sollte man die Problemfaktoren Physik und Komplexität näher betrachten. Stichwort Physik: Es gibt CPUs, die mit immer höheren Taktgeschwindigkeiten laufen und dabei mehr Wärme erzeugen, jedoch gleichzeitig mit kleineren Transistoren arbeiten, was sich mittlerweile über die Anzahl der Atome messen lässt. Wärme führt zu einem schnelleren Verschleiß, denn je heißer das Bauteil im Betrieb wird, desto früher fällt es aus. Verkleinerte Chips wiederum bedingen Transistoren, die extrem anfällig für Fehler sind, die durch elektromagnetische Störungen, die Auswirkungen von Alphateilchen und Neutronen sowie durch Übersprechen bei benachbarten Zellen hervorgerufen werden. Diese Probleme treten auch in DRAM-Systemen auf; bei modernen DRAMs mit mehreren Gigabyte gehen Experten dabei von Bitfehlern in einer Größenordnung von einem Fehler pro Stunde aus.

In Sachen Komplexität lässt sich konstatieren, dass die Hersteller immer mehr in Wechselbeziehung zueinander stehende Funktionen zu den einzelnen CPUs hinzugefügt haben. Leider enthalten CPUs Fehler, von denen viele erst gefunden werden, nachdem der Chip bereits in die Produktion gegangen ist; bekannte Fehler dokumentieren die Hersteller dabei in ihren ...

