Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Entscheidend sei, dass die Probleme in der Briefsparte nicht mehr zunähmen und der Logistikkonzern mit der Lösung voll im Plan liege, schrieb Analyst Joel Spungin in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Ausblick für das laufende Jahr und die Ziele bis 2020 seien bestätigt worden./ag/edh

Datum der Analyse: 07.08.2018

ISIN DE0005552004

AXC0112 2018-08-07/10:08