Deutsche Post-Calls mit Verdoppelungspotenzial

Obwohl die Deutsche Post im zweiten Quartal wegen der gestiegenen Kosten im Paket- und Briefgeschäft einen Einbruch des operativen Gewinns vermelden musste, legte der Kurs der Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004) im frühen Handel des 7.8.18 zeitweise um 1,80 Prozent zu. In den neuesten Analysen, in denen die Deutsche Post-Aktie mit Kurszielen von bis zu 37,60 Euro als kaufens- oder haltenswert eingestuft wird, wird das am 7.8.18 vorgelegte Zahlenwerk als solide eingeschätzt.

Wer beim aktuellen Deutsche Post-Kurs von 29,77 Euro von einer Fortsetzung des Kursanstieges auf zumindest 31,50 Euro ausgeht, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 30 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis bei 30 Euro, Bewertungstag 17.10.18, BV 1, ISIN: DE000HX361F0, wurde beim Aktienkurs von 29,77 Euro mit 0,90 - 0,92 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der Deutsche Post-Aktie in spätestens einem Monat auf 31,50 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,74 Euro (+89 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,438 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,438 Euro, BV 0,1 ISIN: DE000DDD4QB3, wurde beim Aktienkurs von 29,77 Euro mit 0,14 - 0,15 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Post-Aktie auf 31,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,30 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 27,296 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Post-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 27,296 Euro, BV 1 ISIN: DE000ST28S88, wurde beim Aktienkurs von 29,77 Euro mit 2,55 - 2,60 Euro quotiert.

Wenn die Deutsche Post-Aktie auf 31,50 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,20 Euro (+62 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Post-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Post-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de