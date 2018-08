TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Fast durchweg im grünen Bereich haben die Börsen in Ostasien am Dienstag den Handel beendet. In Schanghai ging es nach einem holprigen Start kontinuierlich nach oben mit den Kursen - ungeachtet des sich fortsetzenden Handelsstreits zwischen den USA und China. Die Nachmittagsrally in Schanghai hellte auch an den anderen Börsen der Region die Stimmung weiter auf, nachdem zunächst bereits die günstigen Vorlagen der Wall Street für etwas Kauflaune gesorgt hatten.

In Schanghai rückte der Leitindex um 2,7 Prozent vor. Am Montag hatte er noch Mehrjahrestiefs markiert, die am Dienstag im Lauf des frühen Geschäfts sogar noch unterboten wurden. Die Unsicherheit rund um den Handelsstreit mit den USA sorge für Volatilität, hieß es von Händlern. Die dienstägliche Erholung sei aber überfällig gewesen, nachdem der Markt über längere Zeit abwärts gelaufen war. Das kräftige Tagesplus habe nicht einmal die Hälfte der Verluste der vorangegangenen vier Tage wettgemacht.

An der Nachbarbörse in Hongkong geht es im Windschatten Schanghais im Späthandel um 1,5 Prozent nach oben. Angeführt wird der Markt von den Casinobetreibern wie Galaxy Entertainment oder Sands China. Die Aktie des Technologieschwergewichts Tencent startete noch im Minus, hat aber mittlerweile 0,5 Prozent ins Plus gedreht. Noch deutlich kräftiger geht es mit Hang Seng Bank (+3,6 Prozent) aufwärts, nachdem das Ergebnis des Instituts die Erwartungen geschlagen hat. Morgan Stanley rechnet nun damit, dass sich der starke Trend bei den Nettozinsmargen im zweiten Halbjahr fortsetzen wird.

Die zuletzt hart getroffenen Aktien der Hongkonger Immobilienentwickler zeigen sich erholt, getrieben vor allem von den optimistischen Aussagen von Evergrande. Das Unternehmen erwartet ein sattes Gewinnwachstum im ersten Halbjahr von über 125 Prozent. Das treibt die Aktie um knapp 10 Prozent nach oben und reduziert den Verlust des Titels seit Jahresbeginn auf nur noch 15 Prozent. Andere Aktien der Branche folgen Evergrande.

Starke Softbank verbessert Stimmung in Tokio

An der Börse in Japan stieg der Nikkei-225 um 0,7 Prozent auf 22.663 Punkte. Für Auftrieb sorgte die Softbank-Aktie, die nach den am Montag nachbörslich vorgelegten Geschäftszahlen des Technologie- und Beteiligungskonzerns um 6,5 Prozent nach oben sprang. Das Unternehmen verdiente im ersten Geschäftsquartal umgerechnet 6,4 Milliarden Dollar. Der Ansturm der Käufer war so groß, dass sich die Kursbildung der populären Aktie zum Handelsstart erheblich verzögert hatte.

Kleinere Gewinne wurden an der koreanischen Börse in Seoul verbucht, unterstützt von den Schwergewichten Samsung und SK Hynix. Gegen den Trend abwärts ging es mit dem taiwanischen Markt, obwohl sich Schwergewicht Taiwan Semiconductor von den Verlusten am Montag erholte. Am Wochenende hatte ein Computervirus einige Fertigungsstätten des Chip-Unternehmens lahmgelegt. Dagegen ging es mit den Aktien des Linsenproduzenten Largan um 2,2 Prozent nach unten.

Ebenfalls im Minus notierte der australische Markt. Hier schockierte der Finanzdienstleister Eclipx mit einer Halbierung seiner Jahresgewinnprognose. Die Aktie stürzte darauf um 43 Prozent ab. Die Nachbörse in Neuseeland schloss knapp behauptet, wobei die Aktie des Mobilfunk-App-Entwicklers Pushpay 3,7 Prozent nachgab. Dagegen verteuerten sich aber einige größere Immobilienwerte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.253,90 -0,30% +3,11% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.662,74 +0,69% -0,45% 07:00 Kospi (Seoul) 2.427,36 +6,16% -1,63% 07:00 Schanghai-Comp. 2.779,29 +2,74% -15,98% 08:00 Shenzhen A-Aktien 1.543,05 +1,44% -21,79% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.208,35 +1,40% -7,47% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.983,44 -0,37% +3,20% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.341,51 +1,71% -4,03% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.790,08 +0,58% -0,93% 11:00 BSE (Mumbai) 37.673,60 -0,05% +11,42% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:46 % YTD EUR/USD 1,1577 +0,2% 1,1551 1,1559 -3,6% EUR/JPY 128,82 +0,1% 128,69 128,62 -4,8% EUR/GBP 0,8928 +0,0% 0,8926 0,8909 +0,4% GBP/USD 1,2967 +0,2% 1,2944 1,2974 -4,1% USD/JPY 111,27 -0,1% 111,40 111,27 -1,2% USD/KRW 1123,05 -0,3% 1126,73 1124,06 +5,2% USD/CNY 6,8392 -0,2% 6,8535 6,8444 +5,1% USD/CNH 6,8503 -0,2% 6,8672 6,8562 +5,2% USD/HKD 7,8491 -0,0% 7,8494 7,8493 +0,5% AUD/USD 0,7422 +0,5% 0,7386 0,7393 -5,1% NZD/USD 0,6741 +0,2% 0,6728 0,6741 -5,0% Bitcoin BTC/USD 6.972,13 +0,8% 6.919,71 7.073,95 -49,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,19 69,01 +0,3% 0,18 +17,1% Brent/ICE 74,08 73,75 +0,4% 0,33 +15,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.212,97 1.207,64 +0,4% +5,34 -6,9% Silber (Spot) 15,43 15,30 +0,8% +0,13 -8,9% Platin (Spot) 833,55 822,00 +1,4% +11,55 -10,3% Kupfer-Future 2,75 2,73 +0,6% +0,02 -17,7% ===

