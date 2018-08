Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Die Liquiditätsentwicklung der europäischen Ölkonzerne sei im zweiten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der operative Cashflow des Sektors habe sich in den vergangenen vier Quartalen verringert. In puncto Kapitalrückflüsse stehe Shell unter Europas Ölmultis noch am besten da./edh/ag Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-08-07/10:10

ISIN: GB0007980591