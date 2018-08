Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Osram Licht -2,74% auf 39,71, davor 7 Tage im Plus (15,01% Zuwachs von 35,5 auf 40,83), Wienerberger -0,94% auf 21,16, davor 6 Tage im Plus (3,49% Zuwachs von 20,64 auf 21,36), Intel -0,66% auf 49,3, davor 5 Tage im Plus (4,09% Zuwachs von 47,68 auf 49,63), Rhoen-Klinikum -6,63% auf 24,24, davor 5 Tage im Plus (4,26% Zuwachs von 24,9 auf 25,96), voxeljet +1,27% auf 3,19, davor 5 Tage im Minus (-10% Verlust von 3,5 auf 3,15), HANG SENG +0,52% auf 27819,6, davor 5 Tage im Minus (-3,92% Verlust von 28804,3 auf 27676,3), Epigenomics+1,11% auf 2,28, davor 5 Tage im Minus (-7,2% Verlust von 2,43 auf 2,25), Covestro +0,35% auf 80,1, davor 5 Tage im Minus (-3,08% Verlust von 82,36 auf 79,82), Ryanair +2,04% auf 13,26, davor 5 Tage im Minus (-9,85% Verlust von...

