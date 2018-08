7.8.: Frank Dumeier mit der Opening Bell für Dienstag. Der W.E.B-CEO startet damit die Green Power Anleihen, die Zeichnungsfrist beginnt heute und by the way gratuliert er zu 30 Jahre DAX. https://www.windenergie.at/page.asp/-/index.htm https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork goboersewien 6.8.: Heiko Thieme läutet die Opening Bell für Montag. Eine #30JahreDAX -Strecke mit 30 Gratulanten darf es im Grunde ohne ihn eigentlich nicht geben. Gibt es daher auch nicht https://www.heiko-thieme.club https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork goboersewien 3.8.: Nicolas Ferschen läutet die Opening Bell für Freitag. Der Bayer leitet das Service Center bei Own Austria/Germany, unter den 250 Own Germany Werten sind viele DAX-Titel #30JahreDAX...

Den vollständigen Artikel lesen ...