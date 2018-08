Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta015/07.08.2018/10:00) - Hendrik Klein wurde am 17.07.2018 vom Amtsgericht Charlottenburg als Vorstand ins Handelsregister eingetragen. Die Bestellung erfolgte erneut durch den auf der a.o. Hauptversammlung vom 18.09.2017 gewählten Aufsichtsrat. Der Vorstand arbeitet daran die Gesellschaft schnellst möglich aus der Insolvenz zu führen und den Börsenhandel wieder zu gewährleisten.



In den letzten 12 Monaten versuchte eine Aktionärsgruppe unter Dr. Hellweger und Joachim W. Swensson, den Vorstand aus der Gesellschaft zu drängen und Assets im Rahmen einer Insolvenz der Gesellschaft zu entziehen.



So wurden zum Beispiel ein Bestand an Machester United Lifestyle Sneakers, welche zuvor von der Da Vinci Luxury zum Preis von 250.000 USD erworben wurde, im Rahmen der Verwertung durch den Insolvenzverwalter OTTO unter defacto Ausschluss anderer Bieter an einen engen Geschäftsfreund von Dr. Hellweger zum Preis von 16.500 Euro verkauft. Herr Dr. Hellweger überwies zuvor den Betrag in Höhe von 10.000 Euro an OTTO damit dieser das Insolvenzverfahren eröffnete.



In den gesamten Verfahren waren in den letzten Monaten insgesamt 5 Gerichte, und über 10 Juristen involviert. Maßgeblicher Handlanger von Dr. Hellweger war Herr RA Köhler MA, der seinerzeit als AR Vorsitzender vom Amtsgericht Berlin auf Antrag von Hellweger eingesetzt wurde. Herr RA. Köhler MA ist zugleich für die im Insolvenzverfahren befindlichen Immobiliengesellschaften Sachsen Tasso I und Sachsen Tasso II aus der von Dr. Hellweger kontrollierten Kronberg Immobilien Gruppe als Geschäftsführer tätig.



Im gesamten Verfahren hat die Staatsanwaltschaft bereits Ermittlungen aufgenommen, nachdem ein Aktionär eine Strafanzeige wegen schweren Betruges und Bildung einer kriminellen Vereinigung gestellt hat. Zudem hat die BAFIN Ermittlungen eingeleitet.



Die operative Geschäftstätigkeit der Da Vinci Luxury AG, welche hauptsächlich in der SHIP Brands BV unter der finanziell katastrophalen Geschäftsführung von Joachim W. Swensson stattgefunden hat, wurde unterdessen in der Megafanshop.com AG mit einem neuen Team unter Leitung von Hendrik Klein weitergeführt. So wurden insbesondere für die noch beim Produzenten lagernden Manutd. Sneakers Großabnehmer gefunden. Zudem besteht grundsätzlich die Möglichkeit, den Vertrag mit dem Manchester United FC neu zu verhandeln. Es ist beabsichtigt, die Megafanshop.com AG, sobald die Insolvenz der Da Vinci Luxury beseitigt ist, in die Gesellschaft einzubringen. Das Sortiment des Online Stores unter www.megafanshop.com soll laufend um weitere Fanartikel auch von kleineren Sportclubs und anderen Fanartikeln erweitert werden.



Die Da Vinci Luxury AG versteht sich mehr als Beteiligungsgesellschaft, die in Unternehmen aus dem Bereich Fashion, Sport und Merchandising investiert. So ist auch ein Ausbau an der Megafanstore Marketing Ltd. vorgesehen, die u.a. im Bereich 3D Minifan Figuren und Avataren sowie im Bereich Messenger Diensten tätig ist. Hier wurde eine Vereinbarung bezüglich der Vermarktung der offiziellen Positionsdaten der 1. und 2. Bundesliga abgeschlossen.



Mit den Gläubigern der Da Vinci Luxury laufen derzeit Verhandlungen, um die Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 150.000 Euro zu vergleichen. Damit soll eine schnelle Aufhebung des Insolvenzverfahrens begünstigt werden.



(Ende)



Aussender: Da Vinci Luxury AG Adresse: Rungestraße 9, 10179 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Hendrik Klein Tel.: +49 69 348 754 80 E-Mail: hk@megafanshop.ch Website: www.megafanshop.com



ISIN(s): DE0005188304 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1533628800301



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 07, 2018 04:00 ET (08:00 GMT)