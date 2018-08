Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

St. Gallen/Sissach (pts016/07.08.2018/10:00) - In nur sieben Monaten errichtet der Experte für elementiertes Bauen mit System, GOLDBECK RHOMBERG, in Sissach ein neues Parkhaus. Bauherr ist die Garage Wirz AG. Jetzt fiel für das ambitionierte Projekt der "Startschuss". Wobei Startschuss bei Bauvorhaben nicht ganz zutreffend ist. Vielmehr trafen sich Matthias Kaiser, Geschäftsführer Garage Wirz, GOLDBECK RHOMBERG-Verkaufsleiter Sebastian Häusler, zahlreiche Mitarbeitende und Kunden auf dem Areal des Neubaus zum traditionellen Spatenstich. Noch bis Februar wird hier, nach den Plänen von Totalunternehmer Goldbeck Rhomberg, ein dreistöckiges Parkhaus mit knapp 130 Stellplätzen für Pkw entstehen. "Die Parkmöglichkeiten auf unserem Areal sind schon seit einiger Zeit stark eingeschränkt. Daher wollten wir zum Wohle unserer Kunden möglichst rasch mehr Platz zu schaffen - und haben mit Goldbeck Rhomberg den richtigen Partner gewählt", ist Matthias Kaiser überzeugt. "Unsere Bauweise mit vorgefertigten Bauelementen und On-Time-Montage ist wirtschaftlich und schnell", bestätigt Georg Vallaster, Geschäftsführer von GOLDBECK RHOMBERG. "Wir sind daher überzeugt, dass die Garage Wirz schon im Frühjahr planmäßig mit ihren Kunden die neue Anlage in Betrieb nehmen wird." Unter https://goldbeck156.hi-res-cam.com können Interessierte bis dahin via Webcam den Baufortschritt verfolgen. Über GOLDBECK RHOMBERG GOLDBECK RHOMBERG agiert als Spezialist für ökonomische, schnelle und flexible Lösungen im Industrie- und Gewerbebau. Das 2001 gegründete Unternehmen ist als General- und Totalunternehmer einer der Marktführer für die Produkte Bürogebäude und (Logistik-)Hallen in Österreich und der Schweiz. Im Bereich Parkhäuser ist GOLDBECK RHOMBERG in den genannten Ländern sogar klarer Branchenprimus. Die Kunden profitieren neben dieser starken Marktpräsenz von attraktiven Produkten und höchster Wirtschaftlichkeit. Sie sind von der Konzeptionsphase bis zur Fertigstellung bei dem Experten für elementiertes Bauen mit System rundum in kompetenten Händen. Der Hauptsitz von GOLDBECK RHOMBERG befindet sich in Vorarlberg. Weitere Niederlassungen und Geschäftsstellen gibt es in Wien, Salzburg, Linz, St. Gallen in der Schweiz und Ruggell, Liechtenstein. Zahlreiche Standorte des Mutterunternehmens GOLDBECK ergänzen das Netzwerk in ganz Europa. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.goldbeck-rhomberg.com. (Ende) Aussender: GOLDBECK RHOMBERG GmbH Ansprechpartner: Torben Nakoinz Tel.: +43 5574 403-2146 E-Mail: torben.nakoinz@rhomberg.com Website: www.goldbeck-rhomberg.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180807016

