BERLIN (Dow Jones)--Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MIT) hat einen Zehn-Punkte-Plan zur Reform der Unternehmensbesteuerung in Deutschland vorgelegt. Noch in der dieser Legislaturperiode sollten das geltende Recht strukturell vereinfacht sowie Steuersätze gesenkt werden, forderte die MIT am Dienstag in Berlin. Die Vereinigung strebt unter anderem einen einheitlichen Körperschaftsteuersatz von 10 Prozent an. Die gesamte Belastung solle inklusive Gewerbesteuer nicht höher als 25 Prozent liegen.

"Bei der Unternehmensbesteuerung brauchen wir gleiche Bedingungen für internationale Konzerne und mittelständische Unternehmen", erklärte der MIT-Vorsitzende Carsten Linnemann. Große Konzerne wie Amazon müssten genauso ihre Steuern zahlen wie der Einzelhändler in der Innenstadt auch. Die aktuellen Steuersätze von mehr als 32 Prozent bei der Körperschaftsteuer und zum Teil über 50 Prozent bei der Einkommensteuer für Personengesellschaften seien ein massiver Standortnachteil, meinte der CDU-Abgeordnete.

Andere tun es auch

Der Co-Vorsitzende der MIT-Steuerkommission, Sebastian Brehm, verwies darauf, dass Länder wie USA, Frankreich und Großbritannien ihre Unternehmenssteuern bereits gesenkt hätten. "Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland die höchsten Steuersätze der Industrieländer haben", monierte der CSU-Politiker. Das benachteilige deutsche Unternehmen im Wettbewerb und schrecke Investoren ab.

Im Zehn-Punkte-Plan der MIT stehen zudem Forderungen wie die nach einem neuen steuerlichen Gesamtkonzept für innovative Geschäftsmodelle in Deutschland oder die Sicherstellung einer "fairen Verlustrechnung". Das komplette Papier ist auf der Internetseite der MIT (https://www.mit-bund.de) veröffentlicht.

