Es soll der schönste Tag im Leben werden, am besten an einem ganz besonderen Datum: Mit dem 08.08., dem 18.08. und dem 28.08.2018 hat der August in diesem Jahr gleich drei Schnapszahl-Termine für Heiratswillige im Angebot. Doch wann auch immer die Hochzeit stattfinden soll, ist man nie davor gefeit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...