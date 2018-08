Die Deutsche Post leidet unter der Kostenexplosion im Brief- und Paketgeschäft. Die neuesten Quartalszahlen zeigen: Es trifft den Konzern hart, dass die Weiterentwicklung der Sparte nicht voran kommt.

Ein Gewinneinbruch von rund 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. So vernichtend ist die Bilanz des zweiten Quartals bei der Deutschen Post. Schuld ist das heimische Brief- und Paketgeschäft. 516 Millionen Euro verdiente der Bonner Konzern weniger, weil in der Sparte die Kosten explodierten. Der operative Gewinn: Um elf Prozent gesunken. Auch steigende Erträge bei DHL konnten das nicht abfedern. Damit bestätigt sich, was Analysten befürchteten, seit Vorstandschef Frank Appel im Juni die Gewinnprognose nach unten korrigierte.

Dass das heimische Brief- und Paketgeschäft zum Sorgenkind Appels geworden ist, zeigte sich spätestens Mitte Juni als Jürgen Gerdes nach elf Jahren den Chefposten der Sparte räumte und Appel selbst übernahm. Indirekt kritisierte Appel Gerdes: Die Post habe in den vergangenen Jahren nicht genügend in das Geschäft investiert, die Weiterentwicklung sei auf der Strecke geblieben. Offiziell wurde Gerdes Abschied "in bestem gegenseitigen Einvernehmen" beschlossen, weil man "unterschiedlicher Auffassung über die strategische Schwerpunktsetzung" war.

Eines ist in jedem Fall klar: Die Versäumnisse bei der Deutschen Post, die Sparte profitabel zu halten, sind enorm, mahnen Analysten seit Langem an. Denn eigentlich brummt das Paketgeschäft. Die Zahlen der Bundesnetzagentur zeigen: Die Deutschen verschicken über 18 Milliarden Pakete. 2006 waren es gerade einmal zwei Milliarden.

