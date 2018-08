Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Rotkreuz (pta017/07.08.2018/10:20) - Die Schweizer graceNT AG mit Sitz in Rotkreuz (WKN: A14WW0) gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat die Aufnahme von Gesprächen zur Zusammenführung der Geschäftstätigkeit mit der deutschen Physiomed Elektromedizin AG beschlossen hat. Die in Deutschland ansässige Aktiengesellschaft ist im Familienbesitz und entwickelt und vermarktet innovative Medizinprodukte zur physikalischen und biomechanischen Therapie und Diagnostik.



graceNT AG Die Vision der in Rotkreuz/Schweiz ansässigen graceNT AG ist eine Welt, in der alle Menschen einfachen Zugang zu personalisierter Medizintechnik haben und damit selbstbestimmt gesund und vital älter werden können. Das Unternehmen erwirbt und entwickelt dazu Beteiligungen an innovativen, etablierten Herstellern von Medizinprodukten im D-A-CH-Raum. graceNT AG ist Erfinder des triangulären "Brain & Body"-Trainingsprinzips ALDAVIA und Pionier im Bereich personalisierter und integrierter Trainingsmethoden für mentale und physikalische Fitness. Firmen übernehmen ALDAVIA inhouse zur arbeitsmedizinischen und arbeitspsychologischen Betreuung ihrer MitarbeiterInnen, um damit Stressreduktion und Steigerung des Wohlbefindens zu erreichen. https://www.gracent.com



Physiomed Elektromedizin AG Die Physiomed Elektromedizin AG ist einer der führenden Hersteller von High Quality Produkten für klassische und innovative physikalische und biomechanische Diagnostik- und Therapieformen in den Bereichen Rehabilitation, Sport und ästhetische Medizin. Die Kunden profitieren von der Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Medizinprodukten seit 1973. Der Erfolg basiert auf dem kontinuierlichen Informationsaustausch und engen Kooperationen mit Anwendern und Wissenschaft. Der Name Physiomed steht für herausragende Qualität der Produkte, innovative technische Lösungen, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie vollkommen neue therapeutische Ansätze. Die Physiomed Elektromedizin AG hat in Deutschland eine sehr starke Position und exportiert ihre Produkte in derzeit über 83 Länder weltweit. https://www.physiomed.de



Alfred Wegerer



