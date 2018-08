Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Deutsche Post nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Während der Paketdienst DHL erneut gut abgeschnitten habe, sei die Briefssparte wie befürchtet schwach ausgefallen, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Aktie des Logistikkonzerns mangele es an kurzfristigen Kurstreibern./edh/ag Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-08-07/10:51

ISIN: DE0005552004