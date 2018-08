Zürich - Der KOF Geschäftslageindikator ist im Juli wieder gestiegen und macht damit den leichten Rückgang aus dem Vormonat mehr als wett. Der Geschäftslageindikator schwenkt somit wieder auf den Aufwärtspfad ein, der im Frühjahr 2016 begann. Die Geschäftserwartungen der Unternehmen sind aber nicht mehr ganz so positiv wie in der ersten Hälfte dieses Jahres. Die Schweizer Wirtschaft ist im Sommerhoch, mit kleinen Wolken am Horizont.

Entwicklung nach Wirtschaftsbereichen

Die Geschäftslage der Unternehmen verbesserte

