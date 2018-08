Starr Insurance Companies hat eine Vereinbarung zum Erwerb der Erneuerungsrechte des Luftfahrtgeschäfts von Aspen Insurance abgeschlossen. Der Buchwert des Luftfahrtbetriebs wird auf Bruttoprämien in Höhe von mehr als 50 Millionen Dollar geschätzt.

Starr wird im Rahmen dieser Vereinbarung zudem das gesamte Underwriting und die Schadenbearbeitung für das laufende Geschäft sowie die Abwicklung der Schäden und Rückstellungen des Luftfahrtbetriebs von Aspen aus früheren Jahren übernehmen. Hintergrund ist die Ankündigung von Aspen der letzten Woche, sich aus dem Luftfahrtversicherungsmarkt zurückzuziehen.

"Diese Vereinbarung verschafft den Kunden von Aspen die Möglichkeit, ihr Geschäft nahtlos und effizient an einen der weltweit führenden Luftfahrtversicherer zu übertragen", sagte Maurice R. Greenberg, Chairman und CEO, C.V. Starr Co. Inc. "Die Luftfahrtkunden von Starr profitieren von unserer umfassenden Branchenerfahrung, unserem erstklassigen Versicherungsgeschäft, der Schadensteuerung und unserer von A.M. Best mit "A" bewerteten Finanzkraft. Das Luftfahrtgeschäft wird auch in den kommenden Jahren unser Schwerpunkt bleiben."

Die Starr Aviation Group bietet eine breite Palette maßgeschneiderter Spezialversicherungsprogramme für Luftfahrtunternehmen und ihre Mitarbeiter auf der ganzen Welt, darunter kommerzielle und regionale Fluggesellschaften, Flugzeughersteller und Produzenten für Luft- und Raumfahrt, Charter- und Frachtbetriebe, Firmenflotten, Privatpiloten und Leichtflugzeuge, Luftfahrt-Dienstleister sowie Flughäfen und luftfahrttechnische Betriebe.

Über Starr Insurance Companies

Starr Companies (Starr) ist der weltweite Marketingname für die operativen, im Bereich Versicherungen und Reiseservice tätigen Unternehmen und Tochtergesellschaften der Starr International Company, Inc. und für das Anlagegeschäft der C.V. Starr Co., Inc. und ihrer Tochtergesellschaften. Starr ist eine auf fünf Kontinenten vertretene, führende Versicherungs- und Investmentgesellschaft. Über ihre operativen Versicherungsgesellschaften bietet Starr Sach- und Schadenversicherungs- sowie Unfall- und Krankenversicherungsprodukte an. Hinzu kommt eine Palette von Produkten für Spezialversicherungsschutzbereiche, darunter die Luft- und Seefahrt sowie der Energiebereich und die Exzedenten-Schadenversicherung. Die in den USA, auf den Bermudas, in China, Hongkong, Singapur und Großbritannien ansässigen Versicherungsgesellschaften von Starr wurden von A.M. Best jeweils mit dem Rating "A" (ausgezeichnet) eingestuft. Das Lloyd's Syndicate von Starr wurde von Standard Poor's mit dem Rating "A+" (stark) bewertet.

