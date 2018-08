Aktie im Fokus - Siemens

Die Aktie des DAX-Konzerns Siemens bildete am 24. April 2017 bei 134,18 Euro ein Hoch aus. Das Wertpapier notierte am 26. März 2018 bei 99,78 Euro auf einem Verlaufstief. Die Widerstände kämen bei 112,92 Euro, 116,98 Euro, 121,04 Euro und 126,06 Euro in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 107,90 Euro und 99,78 Euro auszumachen.

Die Experten der Société Générale vergaben ein Ziel von 125,00 Euro, die der Deutschen Bank ein Ziel von 116,00 Euro. Die hier technisch ermittelten Widerstände von 116,98 Euro und 126,06 Euro könnte die Kursziele nur leicht bestätigen helfen. Der Widerstand von 116,98 Euro stellt gleichzeitig das 50,0prozentige Fibonacci-Retracement des analysierten Kursverlaufs dar. Ein zusätzlicher Widerstand wäre bei 116,52 Euro ermittelbar.

