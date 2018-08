Berlin - Die Hitzewelle in vielen Teilen Europas macht dem Modeonlinehändler Zalando zu schaffen. Das rasante Tempo, mit dem Zalando für gewöhnlich vorprescht, fiel im zweiten Quartal schwächer aus als erwartet. Auch für das Gesamtjahr zeigte sich das MDax-Unternehmen nun pessimistischer.

Das Umsatzwachstum soll nun am unteren Ende der Spanne von 20 bis 25 Prozent liegen, wie Zalando am Dienstag in Berlin mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) dürfte ebenfalls nur am unteren Endes des Zielbandes von 220 bis 270 Millionen Euro herauskommen.

"Wir hatten zunächst einen sehr späten Start in die Sommersaison und dann plötzlich viel zu schnell sehr heisses Wetter", sagte Zalando-Vorstand Rubin Ritter. Artikel wie leichte Sommerjacken seien darum nicht gelaufen. Auch die Monate Juli und August seien noch sehr von der Hitze geprägt.

Die Aktie gab am Vormittag um 7 Prozent nach. Analystin Georgina Johanan ...

