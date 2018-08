Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-07 / 10:38 *Aktienbasierte Langfristvergütung treibt den Unternehmenserfolg* · *Fortschreitende Verbreitung langfristiger variabler Vergütung weltweit bei zunehmender Heterogenität der Systeme aufgrund regulatorischer Vorgaben* · *Vor allem erfolgreiche Unternehmen setzen auf aktienbasierte Langfristvergütung* *Frankfurt am Main, 07.08.2018. *Unternehmen nehmen weltweit große Anstrengungen auf sich, um ihre Mitarbeiter aktienbasiert zu vergüten und somit eine Aktienkultur zu entwickeln. Dies belegt die aktuelle _Global Equity Insights_ Studie der Unternehmensberatung hkp/// group. Die Studie wurde 2018 im sechsten Jahr in Folge in Kooperation mit der Global Equity Organization (GEO) durchgeführt. Sie zeigt, dass nordamerikanische Unternehmen im Bereich aktienbasierter Vergütung zwar als Vorreiter gelten, Unternehmen aus Europa wie auch anderen Wirtschaftsregionen jedoch sukzessive aufholen. Neben der grundsätzlich weltweit zunehmenden Verbreitung ist dabei die große Vielfalt der entsprechenden Modelle charakteristisch. Diese Vielfalt ist bedingt durch nationale regulatorische Vorgaben, die wiederum eine Vereinheitlichung der Marktpraxis auf internationaler Basis erschweren. "Die Global Equity Insights Studie zählt zu den umfassendsten Analysen der weltweiten Marktpraxis aktienbasierter Vergütung. Aber sie ist nicht nur eine quantitative Bestandsaufnahme, sondern identifiziert auch Zusammenhänge von Vergütung und Unternehmenserfolg und bietet so Experten die Möglichkeit, unternehmenseigene Vergütungspläne mit erfolgversprechenden internationalen Ansätzen abzugleichen und entsprechend zu optimieren", erklärt Dr. Jan Dörrwächter, Senior Partner hkp/// group. *Kernergebnis 1: Erfolgreiche Unternehmen setzen verstärkt auf Long-Term Incentives* Die Studie belegt, dass der Anteil aktienbasierter Langfristvergütung (Long-Term Incentives, LTIP) in erfolgreichen Unternehmen (gemessen am Return on Assets über drei Jahre) auf den oberen Hierarchieebenen signifikant höher ist als bei weniger erfolgreichen Unternehmen. Am deutlichsten sind die Unterschiede bei Vorständen und Mitgliedern der Geschäftsleitung. Hier liegt der LTIP-Anteil an der Gesamtvergütung in besonders erfolgreichen Unternehmen um rund 8 Prozentpunkte über dem in weniger erfolgreichen Unternehmen. Darüber hinaus lässt sich nachweisen, dass in erfolgreichen Unternehmen ein größerer Teil der Belegschaft zur Teilnahme an LTIP berechtigt ist. "Aktienbasierte Vergütung ist kein Thema, das nur das Top-Management betrifft. Im Gegenteil, die Einbeziehung breiter Mitarbeitergruppen in entsprechende Programme bietet Unternehmen erhebliche Chancen: Sie trägt zur verbesserten Aktienkultur im Unternehmen bei, fördert langfristiges Denken und Handeln der Mitarbeiter und schafft letztlich einen substanziellen ökonomischen Mehrwert", erläutert David Voggeser, Studienleiter und Senior Manager der hkp/// group. *Kernergebnis 2: Aktienbasierte Vergütung als regulärer Vergütungsbestandteil etabliert* Im internationalen Vergleich gewähren nach wie vor nordamerikanische Unternehmen die größten LTIP-Anteile - eine Aussage, die auf alle Mitarbeiterebenen zutrifft. Nahezu alle US-Unternehmen gewähren ihrer Geschäftsführung eine aktienbasierte Vergütung, 97 % auch der Ebene darunter (oberes Management). Weltweit nimmt die LTIP-Verbreitung mit absteigender Hierarchie deutlich ab - von 43 % für die Geschäftsführung auf 17 % für das mittlere Management. Aber es sind wesentliche Unterschiede zwischen den Weltwirtschaftsregionen zu erkennen. Mehr als 75 % der nordamerikanischen Unternehmen gewähren LTIP auch im mittleren Management, und mehr als die Hälfte schließt weitere Mitarbeiter außerhalb des Managements in den Kreis der Berechtigten ein. Hingegen zählen in europäischen Unternehmen das mittlere Management und niedrigere Mitarbeiterebenen nur in seltenen Fällen zum Kreis der Berechtigten. *Kernergebnis 3: Regionale Regulatorik zwingt zu differenzierter Ausgestaltung * Die langfristigen demographischen Veränderungen in den traditionellen Industriestaaten sowie die gute Weltwirtschaftslage verschärfen den Wettbewerb um gut ausgebildete und erfahrene Fach- und Führungskräfte. In der Gewinnung und Bindung dieser Personen setzen viele Unternehmen auch auf aktienbasierte Langfristvergütung und Mitarbeiterbeteiligung. Bei Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen konnten die Unternehmen die Teilnahmeraten von 2016 auf 2017 deutlich erhöhen, von 34 % auf 41 %. Aus den Fehlern der Vergangenheit lernend hatten sie erheblich in die Vereinfachung des Plandesigns wie auch in die Kommunikation der Pläne investiert. Allerdings stoßen viele große Unternehmen auf die Herausforderung, möglichst einheitliche Pläne in unterschiedlichen Ländern einzusetzen. Sie sehen sich hier im Spagat zwischen einem länderübergreifend erhöhten Administrationsaufwand und den Vorteilen einer optimierten Ausgestaltung. Insbesondere bei Konzernen mit Tochtergesellschaften in sich schnell entwickelnden Branchen wie im Technologie-Sektor gibt es die Tendenz zur Anpassungen bei Plantypen (29 %) und Ausübungskriterien ("vesting criteria", 24 %). Insgesamt differenzieren mehr als ein Fünftel der Studienteilnehmer ihre aktenbasierten Pläne auf Länderbasis. *Kernergebnis 4: Regulatorik als Hemmschuh* Des Weiteren identifiziert die Studie länderspezifische regulatorische Vorgaben als zentrales Hindernis einer einheitlichen aktienbasierten Vergütung. 76 % der Unternehmen sehen diese als große, 27 % als unüberwindbare Hürde. Gäbe es attraktivere Rahmenbedingungen zur Verwendung eines aktienbasierten Vergütungssystems, würden knapp drei Viertel der Studienteilnehmer ihre Pläne ausweiten. Diese Ansichten teilen die Studienteilnehmer aus Nordamerika und Europa gleichermaßen. Zu den schwierigsten Ländern mit Blick auf die regulatorischen Anforderungen an LTIP und Mitarbeiterbeteiligung zählen Russland, die USA und China. "Gerade internationale Unternehmen möchten ihre aktienbasierten Vergütungspläne ähnlich gestalten sowie möglichst einheitlich und einfach administrieren", sagt Andrew Thain, Senior Analyst der hkp/// group und einer der Studienautoren. "Sie streben in der Regel eine globale Harmonisierung an, die aber aufgrund der nach Land und Region unterschiedlichen regulatorischen Vorgaben häufig unmöglich, in der Regel aber zumindest sehr schwer gemacht wird", so der Vergütungsspezialist. *Hintergrundinformationen zur Global Equity Insights Studie* Die "Global Equity Insights 2018"-Studie wurde im Frühjahr 2018 von der Unternehmensberatung hkp/// group in Kooperation mit der Global Equity Organization (GEO) und unter wissenschaftlicher Begleitung durch den Lehrstuhl für Management und Controlling der Georg-August-Universität in Göttingen durchgeführt. Sie wird unterstützt von Equatex, SAP, Siemens und Fidelity als Premium-Sponsoren und dem Lehrstuhl für aktienbasierte Vergütung an der Management-School der Rutgers-Universität. Insgesamt nahmen 154 Unternehmen aus 17 Ländern und 9 Schlüsselindustrien an der Studie teil, vorrangig Global Player mit einem speziellen Fokus auf Nordamerika und Europa. 97 % der befragten Unternehmen haben eine Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde USD, die Top 25 % gar von mehr als 50 Mrd. USD zum Jahresende 2017. *Kontakt *Thomas Müller, Mobil: +49 176 100 88 237, E-Mail: thomas.mueller@hkp.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: hkp/// group Schlagwort(e): Finanzen 2018-08-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 