Wöchentlicher API-Bericht dürfte signifikanten Rückgang der Lagerbestände zeigen Kanadischer Ivey-EMI mit besseren Erwartungen für Juli Walt Disney (DIS.US) prognostiziert Umsatz von 15 Mrd. USD

Wahrscheinlich hat die am meisten beobachtete heutige Veranstaltung bereits stattgefunden. Am Morgen konzentrierten sich die Anleger nämlich auf den Zinsentscheid der australischen Zentralbank. Es war aber nicht überraschend, dass die Reserve Bank of Australia mit weiteren Zinsschritten pausierte. Interessant ist, dass das heutige Treffen einen etwas dovischen Ton hervorbrachte. Ansonsten scheint der Wirtschaftskalender für Dienstag ziemlich ruhig zu sein. Der kanadische Ivey-Einkaufsmanagerindex dürfte heute Nachmittag die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, während mit dem wöchentlichen API-Update zu ...

