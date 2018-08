Karlsruhe/Essen (ots) - Seit jeher reisen Menschen, um Neues zu entdecken, oder um das neu Entdeckte der Welt mitzuteilen. Susannes außergewöhnliche Reise, die vor wenigen Jahren noch niemand für möglich gehalten hätte, wird sie im September drei Wochen lang von Karlsruhe am Rhein entlang nach Essen führen.



Warum macht sie das?



Um zu zeigen, welche für unmöglich gehaltenen Dinge doch möglich sind. Um alle Menschen, die sie unterwegs trifft, zu inspirieren und zu motivieren. Um die Welt zum Positiven zu verändern.



Wer ist das?



Susanne Böhme war nach einem Unfall vor fünf Jahren von der Hüfte abwärts gelähmt. Heute trainiert sie, immer besser zu laufen und hat auch einen Weg zurück in den Fallschirmsport gefunden. Ihre Erlebnisse hat sie in dem Buch "Steh auf und flieg!" aufgeschrieben. Am 19.08., rechtzeitig vor dem Start der Tour, wird in der ARD eine halbstündige Doku über Susanne in der Reihe "Echtes Leben" ausgestrahlt. Link zur Sendung: http://ots.de/cXiJhF



Mehr Informationen über Susanne Böhme und die "Steh auf und flieg Tour" finden Sie auf www.steh-auf-und-flieg.de



OTS: Susanne Böhme Fallschirmsport newsroom: http://www.presseportal.de/nr/122570 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_122570.rss2



Pressekontakt: Susanne Böhme Susanne@wingsuit.de 0176-24545287