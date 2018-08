-------------------------------------------------------------- PAKAMA Kickstarterkampagne http://ots.de/Lyb0kk --------------------------------------------------------------



Düsseldorf/Nazaré (ots) - "Jeder hat einen Grund, fit zu sein. Finde deinen!" Unter diesem Motto starteten die drei Sportler und PAKAMA-Gründer Sebastian Steudtner, Patrick Kessel und Maja Bach am 20. Juli eine Kickstarter-Crowdfunding-Kampagne für ihren Fitness-Rucksack mit dazugehöriger Trainings-App. Bereits zur Halbzeit der Kampagnen-Laufzeit, am Freitag den 3. August, hat das Gründer-Trio sein Ziel erreicht und kann mit 40.000 Euro in die Produktion seines Fitness-Rucksacks gehen. "Jetzt kann's richtig losgehen", erklärt PAKAMA-Geschäftsführer Patrick Kessel: "Wir sind stolz und freuen uns, dass wir bisher 264 Unterstützer von unserem PAKAMA Bag überzeugen konnten und unser mobile Gym jetzt in die Produktion bringen können", fügt Kessel hinzu. Es gibt schon Ideen für eine Weiterentwicklung des Produkts und neue PAKAMA Projekte, die von den PAKAMA-Unterstützern angefragt wurden. Die Kickstarter-Kampagne läuft noch bis zum 17. August und ist hier abrufbar: http://ots.de/Xwhvls. Bis dahin können Interessierte von den Vergünstigungen in Form von Bag-Bundles profitieren und Teil der PAKAMA-Community werden.



"Your gym in your backpack" - Zum Produkt



Reduziert auf das Wesentliche und ohne viel Schnick-Schnack kombiniert der PAKAMA Bag ein mobiles Trainingssystem für unterwegs mit maximalem Komfort. Dabei bleibt auch Platz für Laptop, Trinkflasche, Geldbeutel und mehr. Die ausgefeilte Trainingssystematik besteht aus 10 Teilen, die - mit Anleitung einer App - über 500 Übungen ermöglicht. Gemeinsam mit Wissenschaftlern wurde lange an den Fitness-Übungen gefeilt. "Uns geht es nicht um das perfekte Sixpack, sondern vielmehr um die Begeisterung und den Spaß an einem effektiven und gesunden Ganzkörpertraining an aufregenden Orten", erklärt Patrick Kessel. "Die positive physische Veränderung folgt dann zwangsläufig", ergänzt Kessel. Dabei wiegt der stylische schwarze Rucksack nicht mehr als 3 Kilogramm und lässt sich auf einem Trolley befestigen - der perfekte Fitnessbegleiter für jede Reise.



Patrick, Maja und Sebastian haben über ein Jahr lang an der Entwicklung des PAKAMA Bags gearbeitet. Sie haben ihre ganze Leidenschaft in die Entwicklung gesteckt, um die ersten PAKAMA-Prototypen herzustellen. Mit den "Unterstützern", die sie bei Kickstarter gefunden haben, wird der PAKAMA Bag nun auf den Markt gebracht.



Was Sebastian (33 Jahre), Maja (43 Jahre) und Patrick (28 Jahre) verbindet, ist ihre Liebe zum Sport. Das Trio entwickelte PAKAMA aus seinen ganz unterschiedlichen Bedürfnissen heraus: Patrick ist als Schiedsrichter im Profifußball sehr viel unterwegs. Der Kraft- und Fitness-Sport ist nicht nur seine Leidenschaft, sondern auch ein Muss für seinen Schiedsrichterjob. Maja brennt für Crossfit, Kraft- und Ausdauertraining. Um ihren Sport, die Familie und den Job optimal im Alltag vereinbaren zu können, entstand die Idee für den PAKAMA Bag. Sebastian ist einer der erfolgreichsten Surfer der Welt. Er ist überall unterwegs, um nach der größten Welle zu suchen und verlangt seinem Sport-Equipment alles ab: Mobilität, Funktionalität und Effektivität. Alle drei haben einen anderen Grund, fit zu bleiben. Ihren Grund. Sie rufen auf: "Find your reason!".



