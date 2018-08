Fundamental: Die Skepsis gegenüber Gold steigt. Das zeigte sich in den CoT-Daten der letzten Woche. Erneut ließ das Interesse an Gold-Futures nach. Nicht nur die Anzahl der offenen Kontrakte ließ nach, auch die spekulativen Netto-Long-Positionen verringerten sich. Gold scheint als vermeintlich sichere Alternative zu schwankenden Aktienmärkten derzeit nicht gefragt. Der zuletzt wiederum festere US-Dollar setzte das nach Konjunkturdaten leicht erholte Gold erneut unter Druck. Sie hatten zuvor keine neue Zinsphantasie erzeugt, sondern die geplanten zwei Anhebungen in diesem Jahr bestätigt.

Technisch: Noch keinen Halt gefunden hat der Goldpreis. Die letzte Gegenbewegung in der seit Mitte April fallenden Tendenz ergab sich Anfang Juli mit einem Zwischenhoch bei 1266 US-Dollar, seitdem gaben die Notierungen weiterhin kontinuierlich an Wert gab. Das führte mit 1204 US-Dollar zum tiefsten Stand seit Anfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...