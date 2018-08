Die Ergebnisse für das 2. Quartal 2018 der Allianz konnten sich sehen lassen - und auch der Ausblick für das Gesamtjahr war vom Unternehmen bestätigt worden. Nun gut, Letzteres war nun wirklich keine Überraschung. Doch so gut die Zahlen auf den ersten Blick auch ausgesehen haben (internes Umsatzwachstum von 6,5%, operatives Ergebnis +2,3%) - es gab auch Punkte, die nicht so gut ausgesehen haben. So sank das verwässerte Ergebnis pro Aktie leicht, von 4,45 Euro im 2. Quartal 2017 auf 4,38 Euro ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...