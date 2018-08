FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 740 (750) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL TARGET TO 700 (751) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS OCADO TO 'UNDERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 875 (265) PENCE - BARCLAYS CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 190 (255) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES NMC HEALTH PRICE TARGET TO 4600 (4250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WILLIAM HILL TO 'OVERWEIGHT' (EW) - TARGET 320 (350) PENCE - BERENBERG CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 310 (330) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS IWG PRICE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 600 (570) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 485 (460) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 645 (630) PENCE - 'BUY' - FTSE-INDIKATION +0.12% TO 7673 (CLOSE: 7663.78) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1612 (1694) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES WILLIAM HILL TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 286 (268) PENCE - HSBC CUTS IAG PRICE TARGET TO 585 (600) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES INITIATES HISCOX WITH 'HOLD' - TARGET 1540 PENCE - JPMORGAN CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 256 (293) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6500 (5800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES FERREXPO TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 230 (280) PENCE - JPMORGAN RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 1950 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS ULTRA ELECTRONICS TO 'HOLD'('BUY') - TARGET 1720(1650) P - UBS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 4650 (4450) PENCE - 'NEUTRAL'



