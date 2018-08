Die Arbeitsteilung zwischen Kunststoffverarbeitern und ihren Kunden verändert sich. Die Kunden wünschen immer häufiger nicht nur Spritzgussteile, sondern komplette, einbaufertige Komponenten. Das gilt sowohl für die Automobilindustrie, als auch für andere Branchen wie zum Beispiel die Haushaltgeräteindustrie und den Maschinenbau. Aus diesem Grund ist der Montagebereich bei Weiss Kunststoffverarbeitung, Illertissen, in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Als Engineering-orientiertes Unternehmen verfolgt Weiss das Ziel, auch in diesem Bereich die neuesten Trends zu nutzen.

Die Roboterzelle, die aktuell im Werk Illertissen in Betrieb genommen wird, ist dafür ein gutes Beispiel. In der Zelle wird ein nur 15 mm hohes Sicherheitsventil montiert, wobei neben Spritzgussteilen auch filigrane metallische Zukaufteile wie Federn, Scheiben, Ventilstößel und Kugeln verwendet werden. Dabei haben die Montage-Experten des Unternehmens das Prinzip der Arbeitsteilung zwischen Mensch und Roboter in die Praxis umgesetzt. "Der Roboter arbeitet sehr exakt und ermüdungsfrei, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...