Auf dem dreitägigen Event diskutierten mehr als 1.000 Teilnehmer - darunter zahlreiche Vertreter von Rohstoffproduzenten, Kunststoffverarbeitern, Maschinenbauern und der Recyclingbranche - über Praxisbeispiele und Zukunftsperspektiven. Im Mittelpunkt stand die Frage: Wie kann der Rezyklat-Anteil erhöht und die Rezyklierbarkeit von Endprodukten verbessert werden? Manfred Hackl, CEO der Erema Gruppe, fasste die Herausforderungen der Branche zusammen: "Um das neue europäische Recyclingziel von 55 Prozent bis 2030 zu erreichen, müssen mehr als 10 Mio. t an Rezyklat in den Endmärkten eingesetzt werden. Im Vergleich zu 2014 entspricht dies mehr als der doppelten Menge des recycelten Materials. Dafür müssen wir gemeinsam neue Märkte identifizieren, bislang ungenutzte Kunststoffquellen erschließen, als auch langfristig gemeinschaftlich noch stärker Design für Recycling in den Vordergrund stellen und umsetzen."

Recyclingtechnologien müssen nicht von Grund auf neu erfunden werden, sondern führen bereits heute zum Erfolg, wenn sie an der richtigen Stelle eingesetzt und die passenden Partner eingespannt werden. Davon zeugen verschiedene Leuchtturmprojekte aus dem Post-Consumer- und Produktionsabfall-Recycling. So etwa ein Projekt zur Herstellung von 100-Prozent-Rezyklat-Abfallsäcken aus verschmutzten Post-Consumer-Folien. Versuche in den USA hatten gezeigt, dass solcher Art Haushaltsmüll in ausreichender Qualität rezykliert werden kann, erklärte Pamela Oksiuta vom Verpackungshersteller SC Johnson, Racine, USA, in Ansfelden. Der Beweis für die technische Umsetzung erbrachte das Unternehmen dann mithilfe deutscher und österreichischer Partner. Dabei übernahmen Herbold Meckesheim, Meckesheim, das Waschen der Folien, Erema die Pelletierung der Flakes und ein weiterer Partner das Extrudieren der Rezyklat-Säcke. Für SC Johnson bedeute dieses Projekt einen Meilenstein für die substanzielle Steigerung der Recylingrate der eigenen Produkte, sagte Oksiuta. Zudem soll das Beispiel in den USA Schule machen, denn dort landen immer noch 96 Prozent aller rückgewinnbaren Folien aus gesammelten Straßenabfällen auf Deponien.

Wurde das Post-Consumer-Recycling bisher weitgehend vom Ökologie-Gedanken getrieben, so gab es für die Rückgewinnung von Produktionsabfällen schon immer handfeste betriebswirtschaftliche Gründe.

