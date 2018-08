DAX - Abwärtsgap geschlossen, jetzt wird es spannend!

Henry Philippson,

Der DAX eröffnet nach einer regelrechten Achterbahnfahrt am Montag heute beflügelt von erneut sehr starken US-Indizes deutlich fester in den Handel: Nach einer Eröffnungskurslücke bei 12.650 Punkten startet der Index direkt weiter durch und klettert am Vormittag bis auf 12.720 Punkte.

Mit der Positivperformance am heutigen Vormittag wurde das Abwärtsgap vom 2. August nun wieder komplett geschlossen. Kann sich das deutsche Börsenbarometer im verlauf des Nachmittags oberhalb von 12.700 Punkten halten könnte die Basis geschaffen werden für eine Fortsetzung auf der Oberseite in den bereich 12.850 bis 12.900 Punkte.

In Anbetracht des weiterhin vorhandenen Horizontalwiderstands im Stundenchart um 12.720 Punkte kann aber ein erneuter Rücksetzer Richtung 12.600 Punkte und tiefer nicht ausgeschlossen werden. Ein Stundenschluss unterhalb der Zone 12.680 bis 12.700 Punkte wäre ein erstes klares Warnsignal für die Bullen.

Von den anstehenden Konjunkturdaten sind in dieser Woche keine größeren Impulse zu erwarten. lediglich die US-Inflationsdaten am Donnerstag und am Freitag sind von größerem Interesse.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.07.2018 - 07.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.08.2013 -07.08.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

