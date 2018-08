Volkswagens hauseigener Autofinanzierer, Financial Services, stellt sich auf ein geringeres Wachstum bei Autofinanzierungen und Leasingverträgen ein. Grund ist die Umstellung auf das neue WLTP-Prüfverfahren.

Volkswagen dämpft wegen der Umstellung auf das neue Abgastestverfahren WLTP die Erwartungen an weiteres Wachstum im Geschäft mit Autofinanzierungen und Leasingverträgen. Die VW-Tochter Financial Services bekräftigte nach einer guten ersten Jahreshälfte zwar das Ziel, in diesem Jahr ein operatives Ergebnis auf Höhe des Vorjahres zu erzielen. "Allerdings wird das kein Selbstläufer", schränkte Finanzvorstand Frank Fiedler ein. Er verwies im Gespräch mit Reuters darauf, dass noch nicht absehbar sei, wie der Autokonzern die Verzögerungen bei der WLTP-Einführung meistern werde. "Wenn wir im zweiten Halbjahr weniger Neufahrzeuge am Markt sehen, haben wir natürlich auch weniger zu finanzieren."

Konzernchef Herbert Diess hatte die WLTP-Umstellung vergangene ...

