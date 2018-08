Der USD/JPY kämpft darum seine Aufwärtsbewegung der Nacht auszubauen und so wird er leicht negativ gehandelt. Der US-Dollar ist am Dienstag gefallen und so gibt er einen Teil seiner starken Gewinne der vorherigen Sitzungen ab, was der wichtigste Faktor hinter dem Abwärtsdruck zu sein scheint. Die Erholung der US Treasury Renditen, die durch die Erwartungen ...

