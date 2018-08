Die Commerzbank hat die Einstufung für Qiagen nach jüngst vorgelegten Zahlen auf "Buy" belassen. Das Gendiagnostikunternehmen feuere aus immer mehr Zylindern, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum zweiten Quartal. Sein in US-Dollar lautendes Kursziel hob er an und rechnet mit einem Schub beim bereinigten Ergebnis je Aktie durch die zunehmende Bedeutung der Wachstumstreiber bei gleichzeitigen Effizienzverbesserungen./ck/ag

Datum der Analyse: 07.08.2018

ISIN NL0012169213

AXC0141 2018-08-07/11:41