Die Zahlen von Dialog Semi zum 2. Quartal 2018 lagen in etwa im Rahmen der Erwartungen bzw. am oberen Rand. So lagen die Umsätze mit 296 Mio. Dollar im Rahmen des Ausblicks (275-305 Mio. Dollar) und auch die Brutto-Marge war wie in der Prognose angegeben leicht gestiegen. Doch wie sieht der Ausblick auf das laufende Quartal aus? Da teilte Dialog Semi mit, dass ein Umsatz in der Bandbreite von 365-395 Mio. Dollar erwartet werde. Das würde erheblich über dem Umsatz des 2. Quartals liegen - hier ... (Peter Niedermeyer)

