Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ging ohne klare Richtung in die neue Handelswoche, so die Analysten der NORD LB. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe zwischen plus 0,8% und einem Minus von 0,6% geschwankt und sei schließlich etwas leichter aus dem Handel gegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...