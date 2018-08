BERLIN (Dow Jones)--Trotz des Niedrigzinsumfeldes und der damit verbundenen Chance auf billiges Geld ist die Nettoverschuldungsquote börsennotierter Unternehmen außerhalb des Finanzsektors 2017 weltweit erstmals wieder gesunken. Die Quote fiel um 3,2 Punkte auf 53 Prozent, wie es in einer am Dienstag veröffentlichten Studie der Euler Hermes Gruppe weiter hieß. Zurückzuführen sei dies auf gute Umsätze und Gewinne.

"Die Bilanzen der Unternehmen hatten zuletzt Rückenwind durch satte Gewinne", erklärte Chefvolkswirt Ludovic Subran. Er warnte gleichzeitig jedoch davor, dass die insgesamt hohe Verschuldung einigen Unternehmen zum Verhängnis werden könnte: "Die Papier-, die Transport- und die Textilbranche weisen nicht zuletzt aufgrund des Strukturwandels und des großen Investitionsbedarfs einen brisanten Mix aus hoher Verschuldung und steigenden Risiken auf."

Rekordquote in der Papierbranche

Die Verschuldungsquote der größten Unternehmen in der Transportbranche liege weltweit durchschnittlich bei 144 Prozent. Der Cashflow sei branchenweit schwach, so dass ein schneller Abbau der Schuldenberge derzeit nicht in Sicht sei.

In der Textilindustrie kämpfen Unternehmen laut Euler Hermes ebenfalls mit einer Nettoverschuldungsquote, die bei den größten Branchenunternehmen bei 144 Prozent liegt. Zudem sei der Cashflow schwach und Unternehmen bräuchten überdurchschnittlich lange, um ihre Schulden aus dem laufenden Geschäft zurückzuzahlen.

Den Negativrekord bei der Nettoverschuldungsquote hält der Studie zufolge die kapitalintensive Papierbranche. Sie liegt demnach bei den führenden Unternehmen weltweit durchschnittlich bei 172 Prozent. Hinzu komme ein schwacher Cashflow.

August 07, 2018 05:24 ET (09:24 GMT)

