Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag seine moderaten Gewinne aus der Startphase bis am späteren Vormittag leicht ausgebaut. Der SMI bewegt sich damit im Einklang mit der Mehrheit der wichtigen Aktienindizes in Europa. Die politischen Scharmützel zwischen den USA auf der einen sowie Iran und Europa auf der anderen Seite vermögen den Investoren die Kauflaune nicht zu verderben. Negative Nachrichten würden derzeit tendenziell eher ausgeblendet, hiess es dazu in Marktkreisen.

Vielmehr liege der Fokus weiterhin auf der bis anhin von einigen Ausnahmen abgesehen gut verlaufenen Berichtssaison sowie auf den Konjunkturzahlen. Von dieser Seite standen Daten zur Industrieproduktion in Deutschland auf der Agenda, die allerdings wie bereits der Auftragseingang der deutschen Industrie am Vortag schwächer ausfielen als gedacht. Diese Daten finden jeweils auch hierzulande grössere Beachtung, da die hiesige Maschinenindustrie stark nach Deutschland ausgerichtet ist.

Der Swiss Market Index (SMI) verzeichnet um 10.45 Uhr ein Plus von 0,48 Prozent und steht bei 9'193,03 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zieht um 0,52 Prozent auf 1'503,52 Punkte an und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,46 Prozent auf ...

