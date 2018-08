NÜRNBERG (Dow Jones)--Die Zahl der offenen Stellen in Deutschland ist im zweiten Quartal 2018 auf 1,21 Millionen und damit auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 115.000, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mitteilte. In Westdeutschland waren rund 940.000 offene Stellen zu vergeben, in Ostdeutschland gut 270.000.

Das Verhältnis von sofort zu besetzenden offenen Stellen und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, die sogenannte Vakanzrate, beträgt im Bundesdurchschnitt 2,8 Prozent. Auf 100 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte kommen also fast drei offene Stellen. Im Jahr 2012 waren es erst zwei, so das Institut. Die Personalnachfrage sei somit deutlich angewachsen.

Mit 3,2 Prozent liegt die Vakanzrate im Osten Deutschlands höher als in Westdeutschland mit 2,7 Prozent. "Für viele Betriebe in Ostdeutschland ist es nicht einfach, ein konkurrenzfähiges Lohnniveau zu bieten. Hinzu kommt, dass die jahrzehntelange Ost-West-Abwanderung von jungen Menschen ihre Spuren hinterlassen hat", erklärte IAB-Arbeitsmarktforscher Alexander Kubis.

Das IAB untersucht viermal jährlich das gesamte Stellenangebot, also auch jene Stellen, die den Arbeitsagenturen nicht gemeldet werden. Im zweiten Quartal wurden Antworten von rund 9.000 Arbeitgebern aller Wirtschaftsbereiche ausgewertet.

