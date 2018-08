Trotz einer zuletzt geschrumpften Produktion und stagnierender Exporte hat die deutsche Wirtschaft ihr Wachstum im zweiten Quartal voraussichtlich beschleunigt - entgegen dem Trend in der Euro-Zone.

Deutschlands Exporteure behaupten trotz internationaler Handelskonflikte weiterhin ihre starke Position auf dem Weltmarkt. Vor allem die Nachfrage aus Europa treibt die Geschäfte an. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen sagen für April bis Juni ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt von 0,4 Prozent zum Vorquartal voraus. Im ersten Vierteljahr hatte es lediglich zu 0,3 Prozent gereicht. In der Währungsunion hat sich das Wirtschaftswachstum dagegen von 0,4 auf 0,3 Prozent verlangsamt, wie bereits bekannt ist. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht seine Schätzung für Deutschland dagegen erst am 14. August.

Europas größte Volkswirtschaft hat am Ende des zweiten Quartals geschwächelt: Industrie, Bau und Versorger stellten im Juni zusammen 0,9 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium mitteilte. Der Rückgang fiel fast doppelt so stark aus wie erwartet. Wegen des starken Abschneidens im Mai ...

