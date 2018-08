Insgesamt 103 Projekte haben in der vierten der geplanten sechs Ausschreibungsrunden einen Zuschlag erhalten. Der Durchschnittspreis sank leicht auf 5,82 Cent pro Kilowattstunde. In zwei weiteren Auktionen werden noch Zuschläge für Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 1,7 Gigawatt vergeben.Das französische Umweltministerium hat bekanntgegeben, dass es in der vierten von sechs Ausschreibungsrunden für Photovoltaik-Anlagen zwischen 500 Kilowatt und 17 Megawatt insgesamt 203 Projekte mit einer Gesamtleistung von 720 Megawatt bezuschlagt hat. Der durchschnittliche Zuschlagswert habe dabei bei 5,82 Cent ...

