2011 wurde sie ausgesetzt. Höchste Zeit, dies zurückzudrehen. Die Bundeswehr, unser demokratisches Gemeinwesen und jeder Einzelne würden profitieren.

Trump hat klar gesagt: Deutschland kann sich nicht mehr nur auf die USA stützen. Putin auf der Krim, Krieg in der Ostukraine, eine nicht abwegige Bedrohung der baltischen Staaten, von Nordkorea ganz zu schweigen - Gewalt ist Mittel der Politik, auch in Europa, wo vor sieben Jahren die Friedensdividende sicher, eine Armee nur noch für Auslandseinsätze notwendig schien. Selbst Schwedens linke Regierung hat im Juli 2017 die Wehrpflicht wieder aktiviert. Die Politik reagiert, will die Bundeswehr stärker auf Abschreckung und Verteidigung des Nato-Gebiets ausrichten. Aber mit wem?

Glaubwürdig abschrecken kann nur, wer Soldaten hat, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...