Zürich (www.fondscheck.de) - Die BX Swiss baut ihr Angebot weiter aus: Ab sofort sind 53 Exchange Traded Funds von iShares täglich von 9:00 bis 17:30 Uhr handelbar, so die BX Swiss AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Diese ETFs des weltweit führenden Anbieters BlackRock sind in der Schweiz exklusiv an der BX Swiss kotiert und bilden internationale Aktien- und Anleiheindizes ab. Für hohe Liquidität und vorteilhafte Ausführungspreise an der BX Swiss sorgen Market Maker nach Vorgaben der FINMA. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...